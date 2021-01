Il responso degli esami effettuati dain Germania è stato senza pietà: caviglia da operare. Da quell’amichevole del 12 settembre contro ilin cui subì il brutto intervento didopo tre minuti di gioco, una volta rientrato (del 20 ottobre) il brasiliano ha sempre giocato con le infiltrazioni. Stanco di forzare, Luiz Felipe non vuole più rischiare nulla, anche perché ha ancora una lunga carriera davanti essendo un classe ’97 e deve disputare lecol– I tempi di recupero di Luiz Felipe sono stimati in. Sostanzialmentenon potrà avere a pieno regime uno dei suoi titolarissimi fino ad aprile. Una brutta tegola che dovrebbe spingere la Lazio ad agire sul mercato. Il club capitolino in questo prosieguo di stagione si giocherà molto. Dagli ottavi di finale dicontro il Bayern Monaco, passando per l’eventuale cammino in, ma quello che va maggiormente considerato è il campionato.La Lazio ha più volte detto di non voler essere una meteora nell’Europa che conta e vuole tornarci ancora. Per arrivarci però non si scappa: serve concludere tra le prime quattro della Serie A., ma la logica presuppone che sia solo una questione di tempo. Una società al momento settima in classifica e con diverse problematiche palesate nel reparto difensivo, non può rimpiazzare un difensore titolare con uno che fino a tre settimane fa era stato ceduto in prestito al Genoa, salvo poi essere rispedito al mittente per motivi fisici (pubalgia). Per questo stanno emergendo diversi nomi.– Tra questi vi è anche quello di Daniele, che diversamente a come viene descritto in questi giorni,. Il nativo di Lucca in questa stagione è in prestito secco (con piccolo indennizzo) dallaal. A causa di uno stiramento al flessore, con ricaduta, il classe ’94 finora ha totalizzato solo due presenze (una in Ligue 1 e una in Champions). Un incubo dal quale sembra finalmente essere uscito.Il difensore toscano è atteso in campo già dai prossimi impegni contro la capolista Lille e il Marsiglia.Nonostante l’ex Juve sia stato menzionato tra i giocatori seguiti dalla Lazio, ma, anche perché attende novità da Monaco di Baviera su Luiz Felipe. La società capitolina vuole prima capire quanto effettivamente rimarrà fuori il brasiliano. A quel punto, agirà.. O quella già menzionata che prevede ilanche dopo il mercato (la meno indicata, ma la più probabile visto come si muove il club di solito a gennaio). Poi, quella diche rimpiazzi Luiz Felipe nei prossimi mesi per poi lasciargli il posto.Infine, quella di, e quello di Rugani calza a pennello. Classe ’94 che conosce l’Italia come le sue tasche, vincitore di 10 titoli con la Juventus giocando 101 partite e segnando 7 gol, ma soprattutto a dir poco collaudato per la difesa a tre, marchio di fabbrica di Inzaghi., altrimenti l’ipotesi Rugani sarà destinata a rimanere solo uno dei tanti rumors di mercato.