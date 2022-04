La Lazio sta pensando a Nicolò Fagioli, regista della Cremonese in prestito dalla Juventus. Il centrocampista, classe 2001, sta disputando un'ottima stagione in Serie B e piace a Maurizio Sarri. Secondo il Messaggero, il giocatore potrebbe inserirsi nell'operazione per Milinkovic Savic, su cui da tempo c'è l'interesse dei bianconeri.