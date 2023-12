Si sapeva in casache il sorteggio aglinon sarebbe stato morbido. Ilconferma lo scenario. Arrivata seconda nel girone E, alle spalle dell'Atletico Madrid, la squadra biancoceleste non era testa di Serie e incrocerà così ancora una volta di bavaresi, come era già successo nel 2020-21. La gara d'andata, all'Olimpico, si disputerà in una data tra il 13, il 14, il 20 o il 21 febbraio 2024, il ritorno in Germania il 5,6,12 o 13 marzo 2024.Neuer; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; KaneIndividuarne una sola sarebbe ridicolo, oltre che riduttivo. Il Bayern è una squadra di campioni, costruita per vincere in Bundesliga come in Europa. In copertina ci finisce, perché è stato l'ultimo colpo stellare di un club abituato storicamente ad avere tra le proprie fila solo profili di qualità e solidità e perché in stagione è a quota 24 gol in 21 presenze tra tutte le competizioni.Il Bayern Monaco ha dominato il girone A di Champions, con cinque vittorie e un pareggio (contro la sorpresa Copenhagen). Ha rifilato quattro gol al Manchester United e lo ha battuto anche all'Old Trafford per 1 a 0. In campionato fin qui su 14 partite ha perso solo una volta (5-1 contro l'Eintracht Francoforte) e ne ha pareggiate due.Sono solo tre i precedenti tra Lazio e Bayern Monaco e in nessuno la Lazio è riuscita a vincere. La prima volta fu un'amichevole giocata il 17 settembre 1974, quando all'Olimpico i biancocelesti, campioni d'Italia in carica, sfidarono la formazione tedesca capitanata da Franz Beckenbauer. Finì 1-1 con i gol di Schwarzenbeck per gli ospiti e il pareggio di Franzoni. Gli altri due incontri sono invece quelli del recente incrocio, sempre agli ottavi di finale di Champions, nel 2021. Doppio confronto senza storia: 1-4 a Roma, 2-1 a Monaco di Baviera. Questa volta però sugli spalti ci sarà il pubblico a sostenere Immobile e compagni per provare a compiere un'impresa sulla carta proibitiva.