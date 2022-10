Quanto farebbe comodo alla Lazio un Caicedo adesso. L'attaccante ecuadoriano ha salutato Roma due anni fa e oggi gioca in Arabia. Ma i tifosi biancocelesti non hanno mai smesso di volergli bene e oggi, con l'infortunio di Immobile, in molti lo rimpiangono. Ai microfoni del Messaggero l'ex Panterone biancoceleste ha parlato così questa mattina:



"Io sarei rimasto a vita alla Lazio. Non so chi ha deciso che dovevo andare via, ho un grande rimpianto, purtroppo le cose non sono andate come volevo. Eppure il mio cuore è rimasto lì, ho tanti bei ricordi, seguo sempre la squadra e tifo. Sarei tornato e tornerei di corsa a gennaio, se mi richiamassero. Ancora mi emoziono per l'affetto dei tifosi che mi scrivono. Capisco che ora sarà difficile senza il bomber. Ciro è un leader assoluto dentro e fuori il campo. Sono stato la riserva di uno degli attaccanti più forti d'Italia"