Lazio, senti Lulic: "Non escludo a priori di tornare. Di certo resterò sempre un tifoso biancoceleste"

Le parole al veleno didi ieri sera non sono passate inosservate nel mondoOggi però al dibattito, generatosi soprattutto sui social, si aggiungono le dichiarazioni dai toni più concilianti di un altro ex biancoceleste,decisamente meno drastico nei confronti della società, arrivano persino a non escludere un suo possibile ritorno in futuro."Non dico che voglio tornare per forza - ha detto il bosniaco ai microfoni di Radiosei - sono cambiati i dirigenti rispetto a quando c'ero io eUna cosa è certa: resterò sempre un tifoso della Lazio. Quando torno a Roma, quello che conta è l’affetto della gente e dei tifosi; significa che qualcosa di buono è stato fatto".. A rigurado però l'ex calciatore non ha confermato di aver ricevuto una proposta informale per un suo eventuale ingresso in società come dirigente: "Io il direttore Fabaini non lo conoscevo. Ci siamo visti in albergo e abbiamo parlato 5 minuti. È stato quello e basta, solo una veloce chiacchierata. Da allora non ci siamo più sentiti e non abbiamo più parlato di questa possibilità".