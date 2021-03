La Lazio è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto. E, come riporta Radiosei, il preferito è Pau Torres, classe '97 del Villarreal, valutato intorno ai 30 milioni di euro ma seguito da top club come City, Juve e Real. L'alternativa è Lisandro Lopez dell'Ajax: l'argentino, un anno in meno dello spagnolo, costa qualcosina meno.