Lazio, si allungano i tempi di recupero per Vecino: la società riflette sulle mosse di mercato

Pessime notizie dall'infermeria per la. Matiasstarà fuori ancora per parecchio. I controlli svolti ieri hanno evidenziato un aggravamento del problema muscolare accusato col Ludogorets. La lesione muscolare, che inizialmente era stata riportata come di lieve entità, è diventata ora tra il secondo e il terzo grado, con un probabile interessamento del tendine. Tradotto in concreto, per l'uruguayano si prospetta almeno un mese e mezzo, se non due, di ulteriore stop.Dopo aver già saltato le ultime cinque partite, il centrocampista potrebbe tornare a disposizione direttamente a febbraio. Per questo ora il tecnico Marco Baroni, insieme alla società, riflette sulle possibili soluzioni in campo e fuori. Il reparto centrale infatti è quello più in sofferenza, conchiamati agli straordinari e il solocome alternativa valida.infatti è rientrato dopo l'operazione al ginocchio del mese scorso, ma è da inizio stagione che non dà le garanzie necessarie al tecnico per inserirlo stabilmente nelle rotazioni. Al punto che la società stava anche valutando la possibilità di una rescissione consensuale a gennaio, per liberare un posto in rosa e inserire una o due pedine in più. Ora però lo scenario per l'ex Viola è cambiato. Baroni proverà a inserirlo sempre di più nel turnover, come avrebbe voluto fare già dall'inizio, e pensa anche - come soluzione tampone - di reintegrare in rosa uno degli esuberi. Con Akpa Akpro che potrebbe andare al Monza,

A prescindere dagli infortuni il club infatti aveva comunque intenzione di anticipare in inverno l'arrivo di almeno una nuova pedina per proseguire il processo di rinnovamento e ringiovanimento della squadra iniziato in estate. Per questo c'erano stati contatti con l'Hellas pere altri sondaggi (in particolare Tahirovic, dell'Ajax). A questo punto la priorità sembra tuttavia diventata quella di puntare una mezzala di gamba, come Vecino appunto. E Tra i nomi spuntati in questi giorni ci sono puredell'Empoli edel Chelsea. Che arriverà qualcuno è praticamente certo. Chi sarà resta un'incognita.