Sono ore caldissime per il possibile accordo tra Maurizio Sarri e la Lazio. Un binomio che se dovesse esser confermato solleverebbe di gran lunga un ambiente triste dopo l'addio di Simone Inzaghi. Intanto, come riportato da Repubblica l'arrivo dell'ex tecnico tra le altre di Juventus, Chelsea e Napoli, aprirebbe un'autostrada per l'arrivo di Elseid Hysaj, terzino classe '94 in scadenza con i partenopei e fedelissimo di Sarri.