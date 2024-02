Lazio, slitta il rientro di Zaccagni: ecco quando spera di riaverlo Sarri

Tommaso Fefè

Sente ancora dolore al piede destro Mattia Zaccagni. Il rientro dell'ala sinistra della Lazio slitta ancora. Il pestone subito un mese fa nella gara contro l'Udinese lo ha costretto a giocare con infiltrazioni di antidolorifici le gare successive, fino al forfait in Supercoppa contro l'Inter. Da allora l'ex Hellas è fermo perché l'alluce gli fa male, soprattutto quando calcia. Ieri il club ha diffuso un comunicato sulle sue condizioni nel quale si legge che il calciatore sta proseguendo il lavoro individuale di recupero e di riatletizzazione dal trauma.



Sarri sperava inizialmente di riaverlo già per la trasferta a Cagliari. Poi nei giorni scorsi, dopo che il calciatore aveva ricominciato ad allenarsi con gli scarpini e non più solo con le scarpe da ginnastica, sembrava possibile rivederlo almeno in panchina in Champions League o direttamente col Bologna. Niente da fare invece: anche domani l'Arciere biancoceleste guarderà i compagni dalla tribuna o alla tv. E con tutta probabilità sarà lo stesso anche per le prossime gare contro Torino e Fiorentina. Inutile per lo staff alimentare altri ottimismi. Il tecnico si augura a questo punto che Zaccagni possa tornare disponibile per la partita con il Milan a inizio marzo, quattro giorni prima della trasferta in Germania per la supersfida di ritorno col Bayern Monaco.