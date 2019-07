Lazio, il dopo Milinkovic è solo Yazici del Trabzonspor. Il centrocampista turco arriverà a saldare la mediana dopo l'eventuale partenza del centrocampista serbo. Sarà lui l'unico arrivo nello scenario che vede la partenza dell'ex Genk. Ma c'è un mister X: a centrocampo la Lazio ha bloccato un profilo in attesa di liberare un'altra casella.



MERCATO LAZIO - La cessione di Badelj, come riporta il Messaggero, potrebbe aprire all'arrivo di un vice-Leiva, che possa sostituire il mediano ex Liverpool e in caso affiancarlo. Inzaghi vuole una Lazio duttile, in grado di cambiare spesso faccia: mister X non dovrebbe essere Gagliardini dell'Inter.