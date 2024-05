Lazio, spunta un nome a sorpresa per la fascia

13 minuti fa



Spunta un nome a sorpresa per la fascia della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport i biancocelesti sarebbero piombati su Holm. Esterno in forza all'Atalanta quest'anno, ma di proprietà dello Spezia. Il suo riscatto, fissato a 8,5 milioni, non è scontato da parte della Dea, che sta ragionando anche su altri tipi di investimento in estate Se il calciatore dovesse quindi tornare ai liguri, che anche l'anno prossimo giocheranno in Serie B, il ds della Lazio, Angelo Fabiani, potrebbe affondare il colpo per rinnovare la batteria degli esterni.



Emil Holm è un classe 2000, svedese, cresciuto calcisticamente nel Goteborg e passato poi per il Sönderjyske, in Danimarca, prima di arrivare a La Spezia. A fine agosto 2023 si è trasferito in prestito oneroso (2,5 milioni) a Bergamo. Quest'anno con gli orobici ha totalizzato 30 presenze tra campionato e coppe realizzando anche un gol e quattro assist. Ha caratteristiche particolari per un esterno di fascia, essendo alto oltre un metro e novanta. Attualmente è fermo per un problema al polpaccio e non ce la farà a scendere in campo mercoledì per la finale di Coppa Italia. Gasperini spera almeno di riaverlo a disposizione per la storica finale di Europa League la settimana prossima.