Boyata, difensore di Belgio e Celtic, è un profilo che piace alla Lazio, alla ricerca dell'erede di de Vrij. Queste le parole del centrale belga, in scadenza nel 2019 con il club scozzese: "All’inizio della mia avventura al Celtic stavo commettendo errori e avevo problemi di concentrazione. Poi è arrivato Brendan Rodgers e mi ha illustrato una serie di cose che ho dovuto migliorare prima di rientrare in squadra. Stavo ancora recuperando dall'infortunio che mi ha fatto perdere l’Europeo 2016, ma ero pronto per giocare entro settembre. La squadra nel frattempo stava giocando bene e si era qualificata per la Champions League, quindi ho dovuto dimostrare al mister che ero pronto e che avevo imparato quello che mi aveva detto".