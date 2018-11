Parola d'ordine Europa League. Non c'è tempo per riposare, la Lazio deve già pensare al match contro il Marsiglia. Seduta di scarico per i protagonisti del match contro la Spal. La Lazio scenderà in campo in Europa League con un turnover ragionato, in vista del match di campionato di domenica alle 18.00, contro il Sassuolo. La gara contro i francesi è delicata, con un successo la Lazio metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno.



FORMAZIONE E SCELTE – Inzaghi sceglierà i suoi interpreti a partire da domani. Luiz Felipe, Berisha, Marusic e Correa dovrebbero partire dal primo minuto. Confermato anche Cataldi, dopo la rete e la prestazione convincente di ieri.