15 gol in dieci anni contro la Sampdoria per Ciro Immobile. Il primo con la maglia del Pescara nel 2012, l'ultimo a dicembre scorso a Marassi. I blucerchiati sono la vittima preferita dell'attaccante di Torre Annunziata (alla pari col Genoa, ndr) che sabato cercherà il 16° centro. All'Olimpico il capitano biancoceleste ha già castigato i genovesi 8 volte. Doppietta nel 2017. Addirittura tripletta nel 2020. La squadra ligure è un autentico talismano per il re dei bomber della Lazio, che proverà allora ad allungare la sua striscia positiva per consolidare il primato nella classifica marcatori di quest'anno e avvicinare un altro po' la top 10 dei goleador in Serie A.