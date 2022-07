Questa sarà l'ultima stagione dialla. La notizia la dà questa mattina Il Messaggero, secondo cui il ds sarebbe al passo d'addio perché sentitosi messo all'angolo nell'ultimo periodo. E l'ingresso in società di Fabiani è solo uno dei segnali che confermano lo scenario.. Ma più che scadenze temporali, sono i rapporti con lo stesso presidente e anche col tecnico ad essere ai minimi storici. Il quotidiano parla di una sfuriata telefonica ieri col patron e ricorda le tensioni invernali con Sarri. Inoltre non è mai stato un segreto che l'ex attaccante nutra l'ambizione di andare a lavorare un giorno per la federazione del suo paese. Sogno che potrebbe presto realizzarsi, visto che il suo futuro lontano da Formello sembra ormai segnato.