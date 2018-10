Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Marsiglia: "Una partita da non sottovalutare, la classifica richiede massimo rispetto nel match contro la finalista della scorsa Europa League. Pensiamo gara dopo gara: oggi il Marsiglia, lunedì l'Inter. Dobbiamo fare come sappiamo e continuare su questa scia. A Francoforte abbiamo perso male. Dobbiamo portare a casa almeno un pareggio. La squadra dall'inizio non è mai stata insieme tra infortuni e giocatori che hanno iniziato in ritardo. La classifica, in campionato, sorride; in Europa, invece, dobbiamo fare meglio".