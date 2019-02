Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto a Sky Sport prima del match con il Siviglia: "Ci sono tanti motivi per credere nell'impresa, la partita non è chiusa. Avrei preferito giocarla con la squadra al completo, ma proveremo comunque a fare l'impresa. Infortuni? In queste partite serve anche fortuna, lo scorso anno nello stesso periodo la squadra non ha avuto questi problemi con lo stesso programma di allenamenti. Sicuramente la gestione dopo la partita con l'Inter ha creato qualche problema, ma cerchiamo di essere positivi. Non penso che sia una partita decisiva per la stagione, l'importante è giocare come sappiamo le competizioni fino alla fine, poi i risultati arriveranno".