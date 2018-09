Una questione diplomatica, quasi. Tare e Strakosha sono in lizza per diventare ambasciatori dell'Albania in quello che è considerato il più grande evento sportivo in Albania. Lo speciale contest, denominato "Albanian Sports Ambassador", è promosso dalla federazione sportiva albanese, e vuole premiare gli uomini e le donne di sport che portano in alto la bandiera albanese nel mondo.



PREMIO PER TARE - La giuria terrà conto dell'impegno e del contributo volto a far conoscere nel mondo la repubblica albanese. Tare e Strakosha sono stati inseriti all'interno delle nomination, vista la straordinaria stagione vissuta dalla Lazio.