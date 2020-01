Tutto dipende da Correa. Dai suoi esami dipenderanno le sorti del mercato biancoceleste. In questi due giorni di sessione Tare potrebbe piazzare un colpo in attacco solo se l'infortunio dell'argentino dovesse essere più grave del previsto. Paloschi, proposta da Inzaghi, è tramontato - o non è mai sorto - Matri stesso discorso, Jallow resta in stand-by. Ma spunta una vecchia conoscenza.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Tare avrebbe di nuovo messo gli occhi su un suo vecchio pallino, Cedric Bakambu. Lo segue da tempo, l’attaccante francese era stato sondato già nel 2015, quando vestiva la maglia del Villarreal, ora gioca in Cina. Al Bejing Gouan ha già segnato 29 gol, la Lazio sarebbe sulle sue tracce. Può giocare da prima o da seconda punta, sarebbe un rinforzo ideale per Inzaghi