Lazio, Tchaouna piace ancora in Olanda: in estate l'esterno può partire

AFP via Getty Images

Può riaccendersi in estate la pistaper Loum. L'esterno d'attacco della, prelevato dallal'estate scorsa per ha deluso in questa stagione, non mostrando affatto le qualità che sembrava promettere. Per questo la sua permanenza in biancoceleste è in forte dubbio per la prossima stagione. L'attaccante si giocherà le sue ultime chance in queste partite finali, altrimenti in estate sarà messo sul mercato. E alla finestra c'è sempre il club olandese, che lo aveva già cercato l'anno scorso, prima che finisse poi a Formello.

, a ridosso del gong però non c'è stato molto tempo affinché le parti potessero cercare un punto d'incontro. La Lazio non intende mettere a bilancio una minusvalenza e ha fissato perciò il prezzo del cartellino del giocatore a 10 milioni. Lotito e Fabiani sono aperti anche a ipotesi di prestito, ma con l'insermento di clausole per il riscatto, se non proprio di un obbligo. Su questo punto proprio si sono arenati i discorsi qualche mese fa: perchéL'interesse del club di Eindhoven però è sempre vivo, fanno sapere dai Paesi Bassi. Ecco perché ogni scenario in estate resta plausibile.