Lazio-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lazio - Parma chiude lunedì sera il 34° turno di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo sapendo già i risultati delle dirette rivali nella corsa alla Champions e alla salvezza. I biancocelesti vogliono spingere sull'acceleratore al massimo in questo rush finale per tenere vivio il sogno 4° posto, i ducali invece hanno bisogno degli ultimi punti per assicurarsi la permanenza in massima serie.

Lazio - Parmalunedì 28 aprile 202520:45DAZNDAZNMandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. BaroniSuzuki; Leoni, Valenti, Delprato; Hainaut, Sohm, Hernani, Keita, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. ChivuLa Lazio non avrà Tavares, Patric, Ibrahimovic e Lazzari per infortunio. Sarà assente anche Belahyane per squalifica. Baroni quindi dovrà affidarsi ai suoi big, con poche possibilità di rotazione in particolare in difesa, dove potrebbe osservare un turno di riposo Mario Gila. Nel Parma, mister Chivu deve fare a meno di Vogliacco, Bernabè ed Estevez. Tutti e tre sono fermi per infortunio muscolare e non recupereranno per lunedì sera. Potrebbe partire dalla panchina Man, lasciano spazio in avanti alla coppia Pellegrino-Bonny.

