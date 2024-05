Lazio, Tudor a caccia di un record a Monza per tenere vive le speranze Champions

45 minuti fa



La Lazio di Tudor cerca a Monza la quinta vittoria in campionato. Nessun allenatore biancoceleste ci è mai riuscito nelle proprie prime sei partite in panchina. Il tecnico croato può quindi centrare un record storico dopo appena un mese e mezzo alla guida dei capitolini. A riportare questo dato stamattina è la Gazzetta dello Sport, che però sottolinea anche come i numeri passino in secondo piano rispetto all'obiettivo primario dell'allenatore: tenere vive le speranze di rimonta per un posto in Champions League.



La Lazio, attualmente settima a quota 55 punti, è a -2 dall'Atalanta (che però deve recuperare una partita) e a -4 dalla Roma. Entrambe sono reduci dalle fatiche di coppa e in più i giallorossi giocheranno domani sera all'Olimpico contro la Juventus (i bergamaschi invece andranno a casa della Salernitana, già retrocessa). Sulla carta il turno sembrerebbe quindi più favorevole ai biancocelesti per provare a limare le distanze in classifica almeno dai cugini. La squadra di Palladino viene da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in serie A e non ha più nulla da chiedere al campionato. A supportare la squadra in trasferta ci sarà inoltre la spinta di circa 1500 tifosi nel settore ospiti dello Stadio Brianteo.