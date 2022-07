Movimenti anche in uscita in casa Lazio. A salutare definitivamente Formello è l'ex Primavera Angelo Ndreka, che si accasa alla Pro Patria. Questo il comunicato ufficiale del club di Busto Arsizio che annuncia l'accordo col calciatore fino al 2024:



"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato l’esterno sinistro Angelo Ndrecka. Classe 2001, ha esordito a 18 anni in Serie A con la maglia del Chievo. Il suo percorso calcistico lo ha portato a Roma, dove ha giocato da protagonista con la Primavera della Lazio. E’ reduce dall’esperienza nel Girone B della Serie C con il Teramo. Il nuovo esterno tigrotto ha collezionato inoltre 12 presenze con la Nazionale Under 21 albanese. Ndrecka ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2024".