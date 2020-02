Gaby Mudingayi, ex centrocampista della Lazio, parla a Radiosei della stagione dei biancocelesti, secondi in classifica, alle spalle della Juve: “Inzaghi? Il suo lavoro non mi ha sorpreso, è una persona che conosce il calcio come poche altre. La Lazio ha qualità nei singoli, ma come collettivo è cresciuta tanto nel corso degli anni. Sia tecnicamente che sul piano della mentalità, soprattutto. Il vero passo in avanti è stato fatto proprio sotto questo punto di vista. Vedo una Lazio matura, che può giocarsi lo scudetto fino alla fine. Mi auguro che possa farcela”.