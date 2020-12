Colpo a sorpresa del Genoa per la difesa. L'operazione è con la Lazio, che è pronta a cedere al Grifone il difensore Denis Vavro, fin qui utilizzato da Simone Inzaghi solo una volta in questa stagione dopo aver pagato oltre 10 milioni al Copenaghen. Accordo a un passo, il Genoa ha scelto Vavro come primo rinforzo: l'accordo con la Lazio è vicino. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.