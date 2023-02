Per me sarà una sfida particolare, sarà una grande emozione perché ritroverò tante persone che mi hanno fatto crescere calcisticamente, il Bentegodi è sempre stato per me uno stadio clamoroso che mi ha trattato bene e quindi, lo ripeto, sarà una grande emozione.

Prima da ex al Bentegodi per. L'anno scorso aveva saltato la trasferta contro l'Hellas per un infortunio. Oggi partirà invece da titolare difronte ai suoi vecchi tifosi:

GUARDARE LA CLASSIFICA - Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style, poco prima della partenza con la squadra. Sui media ufficiali del club biancoceleste l'ala sinistra ha parlato così dell'importanza della gara di stasera: "Dobbiamo iniziare a guardare con attenzione la classifica. Dovremo entrare in campo con la voglia di vincere e ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. Conosciamo il Verona. Sappiamo che riesce a mettere in difficoltà ogni avversario, per questo sarà una partita dura. Loro sono una squadra in salute, quindi sarà un confronto ancor più complicato”.

Sulla differenza che c'è nel giocare con una punta di riferimento come Immobile o con Felipe Anderson falso 9, Zaccagni ha aggiunto: "Felipe è un falso nove, si abbassa, viene a giocare e riusciamo a sfruttare gli spazi in verticale con gli altri due esterni. Sono due calciatori diversi". Per l'Arciere biancoceleste si parla anche di una, ma per ora l'esterno d'attacco della Lazio non si sbilancia: "La Nazionale è sempre stato un mio pallino in testa: è il sogno di tutti i bambini, ma penso solo a far bene con la Lazio, poi il resto arriverà di conseguenza”.