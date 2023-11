Ancora qualche ora per pensare alla vittoria con il Feyenoord, poi in casa Lazio la testa sarà proiettata al derby di domenica alle 18. In dubbio la presenza di Mattia Zaccagni, che nel primo tempo della gara di Champions ha avuto un problema al ginocchio dopo essere caduto male durante la corsa. La gamba si è girata in modo innaturale, il giocatore è caduto a terra ed è entrato lo staff medico. Dopo qualche minuto il giocatore si è rialzato continuando la partita, ma a mezz'ora dalla fine Sarri ha deciso di farlo uscire per precauzione.



LA GESTIONE - Zaccagni si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni per capire se sarà a disposizione dell'allenatore per la gara con la Roma in programma domenica 12 alle 18. Al momento rimane in dubbio, verrà monitorato con attenzione fino alla decisione finale di Sarri.