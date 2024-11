Getty Images

Lazio, le soste ti fanno bene: dati in crescita rispetto a inizio anno dopo le pause nazionali

18 minuti fa



Dopo ogni sosta la Lazio migliora. Come si legge oggi su Repubblica, la squadra di Baroni ha mostrato da inizio anno dati in evidente crescita, rispetto alle prime gare stagionali, nei cicli di incontri successivi alle pause per le nazionali. Sia a settembre, sia a ottobre, alla ripresa della Serie A i biancocelesti hanno sempre segnato di più, subito via via di meno e visto crescere la propria media punti.



Dopo le prime tre gare di agosto, contro Venezia, Udinese e Milan, la Lazio aveva segnato 2 gol a partita, subendone 1,6 e totalizzando 1,3 punti per ogni incontro. Tra metà settembre e i primi di ottobre i gol subiti sono scesi a 1,5 a partita (sempre 2 invece quelli realizzati) e la media punti è salita a 2,2 per ogni gara. Un ulteriore balzo in avanti è arrivato poi nelle ultime 5 partite, tra ottobre e novembre: 2,2 i gol segnati ad ogni gara, solo 0,6 quelli incassati e 2,4 punti totalizzati in media per ogni incontro. Dati che il club si aspetta che vengano confermati anche a partire da domenica 24 novembre contro il Bologna. Anche perché di soste non ce ne saranno più fino a metà marzo e se dovessero arrivare qualificazioni ai turni successivi nelle coppe, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia non ci sarà più una settimana intera per lavorare per quasi 4 mesi.