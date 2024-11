, il successo di Monza racchiude in pieno il concetto sottolineato più volte dal tecnico della Lazio. La sua squadra esce dall’U-Power Stadium con i, ma proprio tutto, soffrendo per larghi tratti del match contro una squadra come quella di Nesta che dimostra ancora valori ben diversi da quelli recitati dalla classifica, come era già accaduto contro il Milan., trascinata dagli oltre tremila sostenitori giunti a Monza per incitare gli uomini di Baroni, un vero e proprio esodo biancoceleste,, capaci di strappare i tre punti anche in giornate un po’ storte, dove non gira bene e l’avversario sembra avere qualche giro in più nel motore.Eppure sul campo del Monza,, cambiando uomini e sistemi di gioco senza perdere mai i propri riferimenti. Baroni rinuncia a Castellanos per rinforzare il centrocampo con una linea a tre più muscolare, la squadra si adatta presto nel tentativo di bloccare le iniziative degli avversari. A gara in corso il sistema di gioco torna ad essere il 4-2-3-1, con Vecino avanzato di qualche metro, e la squadra si adatta immediatamente e prende le misure agli avversari.A Monza. Una giocata da campione del numero 10 biancoceleste, che prima colpisce il palo e poi aggiusta il mirino e castiga il Monza., con appena 49 minuti nelle ultime nove di campionato, di cui sei passate interamente in panchina., che proprio a Monza completa il cerchio. In Brianza ha giocato la sua prima stagione da titolare e protagonista in Serie A, prima di spiccare il volo con la Lazio e guadagnarsi meritatamente la prima chiamata con la Nazionale maggiore. All’U-Power Stadium gioca una grande gara. Oltre a quella del numero 6 spicca anche, un gigante tra le maglie biancorosse e un vero e proprio muro per gli avversari.. Sono quattro le vittorie di fila in campionato, dieci nelle ultime undici gare tra tutte le competizioni. Numeri da top di una squadra che spreca tanto e non raccoglie quanto avrebbe meritato. Un gruppo sempre più a immagine e somiglianza del. Uno che ha voltato completamente pagina e rotto col passato con i fatti, accettando di dover affrontare una gara ogni tre giorni e facendolo nel migliore dei modi, senza l’attenuante degli impegni ravvicinati.Ora la sosta, che consentirà alla squadra di rifiatare e ricaricare le batterie, almeno per coloro che non partiranno con le rispettive nazionali.. Si ripartirà con un doppio impegno all’Olimpico, contro Bologna e Ludogorets, prima della trasferta di Parma. Una chance da sfruttare, con il supporto fondamentale del proprio pubblico, per continuare a sognare, ma mantenendo i piedi per terra e costruendo il proprio destino un pezzettino alla volta, gara dopo gara, a volte dominando, altre soffrendo, quando serve, ma con i tre punti e nient’altro in tasca.