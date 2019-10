Sensazioni, ambizioni, parole non dette: nel Milan di questo periodo non tutte le strade portano alla stessa meta. Una diversità di approccio resa evidente dall'intervista di ieri di Maldini a Sky: da una parte la proprietà, un fondo finanziario che garantisce stabilità e coperture, dall'altra Boban e Maldini, che fanno del campo l'elemento principale. Modi e linguaggi diversi: Elliott sta attento a non arrancare con i conti, i due ex campioni accettano ma vorrebbero accelerare un processo di risalita che non può essere eterno.



RINFORZO 'ESPERTO' - Pioli ha il compito di riportare in carreggiata la squadra, a iniziare dalla trasferta di oggi a Roma. Intanto gennaio si avvicina, e con esso un mercato di riparazione che, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nelle idee dei dirigenti, potrebbe essere utile a rinforzare la rosa. Maldini ieri non ci ha girato troppo attorno: "L’idea di ringiovanire la squadra è condivisa, come è condivisa l’idea che nessuna squadra giovane ha vinto campionato o Champions. Per farlo serve l’inserimento di calciatori di esperienza". Per comprare servono però fondi, difficili da trovare dato un bilancio in rosso.



ELLIOTT NON RISPONDE - Maldini punge Elliott, che però non risponde. Il Milan ha diverse anime, ma ognuno ha un suo ruolo. E quello dell'ex capitano attiene all'area tecnica, fondi e investimenti ulteriori rispetto a quanto stanziato non sono a sua discrezione. Un nemico comune è il Fail Play Finaniario, da tempo osteggiato da Boban, che non permette ad Elliott, qualora lo desiderasse, di effettuare una ricapitalizzazione senza regole. E allora il processo per tornare ad essere il Milan che i tifosi ricordano e vorrebbero è ancora lento.