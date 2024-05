Lecce-Atalanta: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Ultima al Via del Mare per il Lecce, che al fischio finale festeggerà una salvezza raggiunta con largo anticipo grazie a mister Gotti. Dopo la sconfitta con l'Udinese, i giallorossi cercano una vittoria davanti al loro pubblico. L'Atalanta invece, tra le due finali, penserà principalmente a Dublino: per dimenticarsi dell'addio alla Coppa Italia cercherà comunque una qualificazione in Champions vincendo in Puglia con un ampio turnover.Partita: Lecce-AtalantaData: sabato 18 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18.00

Canale TV: Sky e Dazn.Streaming: Dazn e Sky Go.La partita tra Lecce e Atalanta verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il match sarà visibile anche su Now il servizio di streaming live e on demand di Sky. La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Marcolin, mentre quella di Sky sarà diretta da Gentile e Minotti.

– Mister Gotti avrà di nuovo a disposizione Piccoli, che rientra dopo la squalifica. L'idea è comunque di premiare chi ha trovato meno spazio in stagione. Mister Gasperini invece, che guarderà la gara dalla tribuna perché squalificato, dovrà fare a meno di Koopmeiners per squalifica, oltre che degli infortunati de Roon, Holm e Kolasinac. In vista della finale di Dublino ha previsto comunque un ampio turnover in tutti i reparti.Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti.

Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Touré, Lookman.All. Gasperini.