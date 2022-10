Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match perso per 2-1 in trasferta contro la Roma.



La sua valutazione sulla prestazione dei suoi.

"Abbiamo preso subito gol, sapevamo che potevamo soffrire la loro struttura sulle palle inattive. L'espulsione per me è stata eccessiva e ha un po' compromesso la gara. Non è stato facile, ma la squadra è rimasta compatta e ha cercato di coprire gli spazi e ripartire. la prestazione è stata molto buona, peccato per il risultato. Mi sarebbe piaciuto vedere una partita dove non eravamo in 10 dopo poco tempo".



Restare in partita in una gara del genere non è da poco, per una squadra giovane come la sua.

"Giro i complimenti ai ragazzi. A loro ho detto subito che il calcio non ha età e che ci vuole coraggio. Più è difficile la partita e più dobbiamo chiedere a noi stessi. Il gruppo ha molta disponibilità e si vede sul campo. Dobbiamo crescere e ci servono partite come questa".



Umtiti ha giocato bene, nonostante un anno di inattività.

"Samuel si è presentato con grande umiltà, era indietro di condizione e ha lavorato molto. Ci può dare tanto, sia sul piano della costruzione che dell'esperienza. Durante la settimana lavora in silenzio, si è calato subito nella nostra realtà e devo fargli i complimenti. Oggi ha fatto una buona partita".