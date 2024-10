Lecce, Baschirotto: "Scaricavo i maiali dai camion. Quanti club mi hanno scartato! E quanto alzo di panca piana..."

GETTY

Il difensore delFedericoha parlato al periodico Men’s Health e si è raccontato a 360 gradi tra vita calcistica e fuori dai campi di gioco.“Quando hai lavorato nei campi non ti lamenti più perché devi allenarti.Quando vedi tuo papà tornare a casa distrutto dalla fatica capisci che la vita non è tutta rose e fiori e non puoi lamentarti per un allenamento troppo duro. Da anni è sempre lo stesso:A Lecce mi sono fatto dare le chiavi dal magazziniere, ormai sono diventato il preparatore atletico di me stesso.Ora il calcio è molto più fisico: sarà brutto da dire, ma ormai la tecnica non basta più da sola. I muscoli servono, chi più chi meno li hanno tutti.Ho la stessa dieta di chiunque faccia sport ad alto livello. Qualche volta sgarro ma poi recupero. In passato qualche allenatore mi ha fatto problemi per il mio fisico, sì è successo, quando giocavo nelle serie minori. Ora no, ci si allena con il GPS per capire quanto si sprinta, quanti chilometri si fanno”.

- "Penso che questa sia la forza più grande che ho. Il 97-98 per cento delle persone si ferma alla prima difficoltà, io sto nell'altro 2 per cento.Anche se in tanti non ci credevano. A 13 anni sono stato scartato dal, a 18 mandato via dalla. Ne ho passate tante, ma ogni step è stato una leva per farmi forza e ripartire. Ho sempre avuto forza di trasformare i momenti di down in up.Per fortuna avevo anche chi mi stava vicino: la mia famiglia, il mio procuratore Guido Gallovich, figura fondamentale per la mia carriera".