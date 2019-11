Dopo il rinvio per le forti piogge piovute sul Salento nella serata di ieri Lecce-Cagliari prenderà il via, salvo complicazioni, a partire dalle ore 15 di oggi. La gara infatti resta a rischio rinvio perché la situazione meteo su Lecce è solo in parte in miglioramento. Confermate per Liverani le assenze pesanti in attacco di Falco, Mancosu e Babacar, mentre per i sardi ancora out Ceppitelli.







