Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Samp:



"La vittoria di oggi pesa tantissimo, ci abbiamo messo grinta e l'atteggiamento giusto. Il gesto del cuore l'ho fatto per la mia ragazza. Bisogna continuare a lavorare, non mi accontento di questo. Sono molto fortunato ad avere un modello come Baschirotto in squadra, ha una mentalità devastante e mi sta insegnando tanto. Segno solo in trasferta? L'importante è fare gol, quelli in casa arriveranno".