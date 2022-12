Joan Gonzalez ha commentato il rinnovo con il Lecce fino al 2027: "Sono ovviamente felicissimo di questo accordo, ma già dal momento in cui si era palesata quest’occasione. Adesso non vedo l’ora di continuare a ripagare la fiducia che ha in me la società, voglio farlo sul campo. Mia madre mi ha sempre detto di restare umile, la persona che sono, anche avanti a contratti come questo. E io sono un ragazzo come gli altri quando non mi alleno studio amministrazione d’azienda. La mia stagione? Non mi aspettavo di giocare così tanto, quando ho fatto il ritiro con la prima squadra non ero sicuro di restare e invece eccomi qui. Adesso voglio continuare a fare bene, l’obiettivo è, insieme ai compagni, di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Lottando tutti insieme ce la faremo. Dall’Udinese in poi abbiamo avuto una svolta, stavamo facendo bene prima della sosta e continueremo a farlo dopo. Stiamo migliorando anche sotto porta, ci arriviamo con più soluzioni: proseguendo così segneremo molto di più rispetto alla prima parte".