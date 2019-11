Questo il report ufficiale del Lecce in vista del match contro la Lazio: "Con un allenamento nel pomeriggio presso il Mancini Park Hotel di Roma, la squadra ha iniziato la settimana di lavoro che porta alla sfida di domenica con la Lazio all’Olimpico. Tutta la rosa è a Roma a disposizione del tecnico Liverani, con in aggiunta i giovani Rimoli e Pierno. Hanno seguito un programma d’allenamento personalizzato Dumancic, Farias e Tabanelli. Ad oggi sono oltre 1.700 i biglietti venduti per il settore ospiti dell’Olimpico, destinato ai tifosi giallorossi. Intanto, per mercoledì 13 novembre alle ore 16.00, allo stadio Via del Mare è stata programmata un’amichevole con l’Unipomezia Calcio. Domani doppia seduta d’allenamento a porte chiuse".