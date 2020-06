Il difensore del Lecce Fabio Lucioni parla a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "Sicuramente la voglia è tanta, voglia di conquistare quella salvezza che sarebbe tanto importante e tanto storica per squadra e piazza. Ci saranno tante difficoltà, non solo per il vento di oggi ma per il calcio che qui a Lecce si farà sentire. Ci siamo allenati duramente, speriamo che il campo dia risposte positive. Oggi è un po' un'incognita perché ricominciamo dopo tanto tempo, loro hanno giocato con la Juve in Coppa Italia e sono più avanti ma le motivazioni non mancano. Cosa cambia da Ibrahimovic a Rebic? I punti di riferimento. Ibra è più da area di rigore, statico e fisico, così daranno meno punti di riferimento, attaccheranno più la profondità e saranno più imprevedibili. Ci siamo preparati su questo".