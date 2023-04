Lecce-Sampdoria (domenica 16 aprile alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Murillo, Stankovic deve fare a meno degli infortunati Audero, Conti, Gunter, De Luca e Pussetto.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.



SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini.