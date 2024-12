Getty Images

Lecce, si ferma Berisha: l'esito degli esami

Paolo D'Angelo

13 minuti fa



Brutte notizie in casa Lecce, con il tecnico Marco Giampaolo che dovrà fare a meno di Medon Berisha in vista della gara di campionato contro il Como. Il centrocampista albanese, infatti, aveva interrotto anzitempo l’allenamento di sabato per un problema muscolare.



Questo il comunicato diramato dal club salentino: "L’US Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha si è sottoposto poche ore fa a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una contrattura del muscolo sartorio della coscia destra. Tale problematica non ha interessato il muscolo che ha tenuto fermo il centrocampista albanese in precedenza".