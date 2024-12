Como-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Como e Lecce cercheranno di chiudere al meglio il proprio 2024 con una partita che sa di scontro salvezza. Al Sinigaglia, lunedì 30 dicembre alle 18:30, si sfideranno, rispettivamente, la sedicesima contro la quindicesima, con la squadra di Fabregas, che viene dalla sconfitta con l’Inter, a 15 punti e quella di Marco Giampaolo, che ha perso a Roma, a 16. Chi vince rischia di inguaiare l’avversario, facendogli passare un brutto Capodanno.



Partita: Como-Lecce

Como-Lecce Data: lunedì 30 dicembre 2024

Orario: 18:30

Canale tv: Dazn

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Belotti. All. Fabregas

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

LE ULTIME DAI CAMPI – Il Como propone Alberto Moreno a sinistra e conferma Da Cunha in mezzo dopo gli elogi di Fabregas per la partita a San Siro. In attacco Belotti vince ancora il ballottaggio con Cutrone.

Qualche problema in difesa per Giampaolo, senza Gaspar, Guilbert e Pelmard. Gallo è tornato in gruppo solo giovedì, ma dovrebbe partire titolare. A centrocampo Pierret in leggero vantaggio su Ramadani.

DOVE VEDERE COMO-LECCE IN TV - Como-Lecce è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE COMO-LECCE IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

La telecronaca è affidata a Luca Farina, seconda voce Alessandro Budel