Il futuro di Morten Hjumand è sempre più lontano da Lecce. Il club salentino ha accettato la proposta dello Sporting Lisbona pari a 20 milioni di euro (bonus compresi) e l’affare si avvia verso la fumata bianca. Da limare solo alcuni dettagli sull’ingaggio, poi ci accenderà definitivamente il semaforo verde. Un indizio verso la conclusione della trattativa arriva proprio da un comunicato ufficiale della società di Sticchi Damiani.



IL COMUNICATO - “L'U.S. Lecce comunica che dell'elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese”.