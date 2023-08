Frenata nella trattativa tra Hjulmand e Sporting. Il centrocampista del Lecce non è convinto della destinazione e vorrebbe la Premier ma dall'Inghilterra non ha ancora ricevuto proposte convincenti. Il danese sta valutando il progetto del club dell'Alvalade e chiede 2/2,5 milioni d’ingaggio ai portoghesi che invece vogliono uno sconto.



PIANO B - I due club possono trovare facilmente l'accordo a 20+bonus, sancendo la maggiore plusvalenza della storia dei giallorossi. Restano comunque tanti gli estimatori del mediano. In Italia piace alla Fiorentina se dovesse andare in porto la vendita di Amrabat e alla Lazio che lo considera un’alternativa a Ricci.