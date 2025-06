Leeds, accordo raggiunto per Bijol dall'Udinese: cifre e dettagli dell'affare

Gabriele Stragapede

6 minuti fa



Il Leeds United ha raggiunto un accordo per l’ingaggio di Jaka Bijol dall’Udinese, come riscontrato da Fabrizio Romano. I due club, come confermato, hanno trovato un’intesa sulla base di un affare da 22 milioni di euro – comprensivi di bonus aggiuntivi e di commissioni – con il difensore che è pronto a sottoporsi alle visite mediche, step necessario prima della firma nero su bianco e dell’annuncio ufficiale da parte della società inglese.



Il centrale sloveno, dal canto suo, non ha mai nascosto il desiderio di cambiare aria e trasferirsi in Inghilterra. Infatti, Bijol aveva già trovato i termini dell’intesa con il Leeds: contratto quadriennale, valido fino al 2029. L’ultima offerta ha permesso di avere il via libera dai friulani e ora l’affare può considerarsi concluso, anticipando così l’eventuale concorrenza di Inter e Milan: