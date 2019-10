Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto nel corso dell'ultima assemblea di Lega Serie A. Questo l'intervento del numero 1 delle Rondinelle riportato da fcinternewsit. "Io so come funziona, sono stato in Inghilterra: dobbiamo staccarci dalla Figc. Non contiamo nulla, io quando ero consigliere federale a Roma non ci mettevo nemmeno piede, era inutile, decidevano tutto loro. Lo dico da sempre, facciamo come la Premier".



Aurelio De Laurentiis sta con lui: "Noi manteniamo non solo la serie B e la serie C ma tutto lo sport italiano. Non ci consultano mai sulle decisioni che riguardano la nostra Lega, eppure era stato previsto nei patti quando si era andati ad elezioni, lo scorso anno".