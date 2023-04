Nonostante molti siano convinti che il suo addio al Bayern sia stato determinato anche dalle incomprensioni con Julian Nagelsmann, Robert Lewandowski ha spezzato una lancia in favore del suo ex allenatore, esonerato pochi giorni fa:



“Per me è stata una sorpresa. Stava andando molto bene in Champions League. In Bundesliga il titolo era ancora alla portata, anche se magari il livello di gioco non era quello desiderato", ha detto il polacco a Sport Bild. "Il mio addio? In quel momento ho sentito che, se fossi rimasto ancora a Monaco, non mi sarei più divertito. Ho sempre desiderato giocare in un altro campionato. Ero in Germania da molto tempo (11 anni, ndr) ed ero curioso di imparare una nuova lingua e crescere".