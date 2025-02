L'ex Lazio Onazi: "Lookman? Inaccettabili le parole di Gasperini. Deve andarsene e non fare come Osimhen"

AFP via Getty Images

L’exOgenyiè intervenuto nella diatriba tra Ademolae l’allenatore, Gian Piero. Lo ha fatto commentando le parole del mister che si era scagliato contro la sua stella per aver calciato un rigore, nonostante le gerarchie non lo prevedessero, contro ilL’attacco di Gasp aveva poi spinto il nigeriano a pubblicare un post sui suoi social nel quale si diceva ferito per la mancanza di rispetto. Queste le parole del suo connazionale ed ex centrocampista a SportsBoom.“Per me è stato incredibilmentesentire queste parole da un allenatore così esperto su un giocatore così importante e forte. È stata una cosa. Stiamo parlando del Pallone d’Oro africano, di uno che ha sempre dato tutto per l’Atalanta. Arrivava da un infortunio, è tornato e ha riportato la squadra in gara. Poi. È vero l’Atalanta gli ha dato una chance in una fase difficile della sua carriera ma lui ha dimostrato il suo valore. L’allenatore deve sempre mostrareai suoi giocatori, non ci sono scusanti per comportamenti del genere”.

“Credo sia arrivato il momento per lui di, die di far vedere il suo calcio altrove. Questo è il mio consiglio per lui. È lo stesso che diedi adopo aver trascinato il Napoli alla vittoria del campionato. Gli dissi che, una volta raggiunto l’impensabile, avrebbe dovuto partire subito. Invece decise di restare, di rinnovare e poi le cose andarono male