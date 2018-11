Prosegue la dodicesima giornata di Ligue 1. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain, che ha sconfitto 2-1 il Lille secondo in classifica, si riparte alle 17, con il Lione, quarto e reduce da 2 vittorie consecutive, che attende il Bordeaux, invischiato nella lotta di metà classifica e che arriva da 2 ko consecutivi.



Alle 20, poi, il resto della giornata, con gli occhi puntati sul Monaco di Henry, penultimo in classifica, che non vince dall'11 agosto (prima di campionato) e ha perso 5 delle ultime 6, pronto a sfidare il Reims a domicilio. In campo anche il Caen contro il Rennes, il Dijon che sfida il Nimes, il Nizza che ospita l'Amiens e lo Strasburgo che affronta il Tolosa.