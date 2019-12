Prosegue con il turno infrasettimanale il calendario della Ligue 1 in Francia con 4 gare in programma.



Alle 19 apre Angers-Marsiglia scontro fra seconda e terza piazza in classifica con Strootman e compagni che con una vittoria si porterebbero a -2 dal PSG capolista con due gare in meno.



Sempre alle 19 anche il Bordeaux può provare ad agganciare un piazzamento Champions ospitando il Nimes ultimo a 12 punti: il match viene interrotto per l'invasione da parte dei tifosi di casa. Chiude il programma delle 19 Brest-Strasburgo gara fondamentale per entrambe nella lotta per non retrocedere.



Alle 21:05 il big match fra grandi in cerca di rilancio Lione-Lilla con entrambe le squadre ferme a quota 22 punti e distanti soltanto due lunghezze dal terzo posto occupato dall'Angers.