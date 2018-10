Dopo l'anticipo di ieri, col pareggio tra Nimes e Saint-Etienne, prosegue oggi l'undicesima giornata di Ligue 1. Alle 17 si sfidano Angers e Lione, con gli ospiti a caccia di una vittoria per rientrare nella corsa alla prossima Europa.



Cinque gare in programma alle 20: il Monaco di Henry vuole interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive contro il Dijon, mentre il Lille secondo in classifica ospita il Caen. Il Montpellier è impegnato sul campo del Tolosa, il fanalino di coda Guingamp riceve lo Strasburgo, mentre si giocano punti importanti per la salvezza tra Amiens e Nantes.